Судьба 12-гиговой модели пока неизвестна.

Caspar Camille Rubin, Unsplash

NVIDIA прислушалась к критике сообщества по поводу выпуска двух вариантов GeForce RTX 4080 и согласившись, что наличие двух таких видеокарт в серии может ввести потребителей в заблуждение, отменила выпуск младшего варианта с 12 ГБ видеопамяти. Обе версии RTX 4080, на 16 ГБ и 12 ГБ, должны были появиться в ноябре, теперь ожидается только вариант на 16 ГБ и компания назвала точную дату начала продаж — 16 ноября.

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Официально дальнейшая судьба GeForce RTX 4080 12 ГБ неизвестна, но вполне вероятно, что эта модель просто будет переименована в RTX 4070. К слову, первоначально инсайдеры предсказывали, что графический процессор AD104 будет использоваться как раз-таки в RTX 4070 и прогнозируемые тогда характеристики совпадали с теми, что мы увидели в RTX 4080 12 ГБ. Теперь непонятно, насколько задержится анонс RTX 4070, вероятно, производители уже подготовили модели RTX 4080 12 ГБ, теперь придётся переделывать. Сравнить уже обнародованные ранее характеристики можно тут.