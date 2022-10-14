Есть предположения, что только B0 имеет отношение к Raptor Lake.

Производители материнских плат начинают добавлять больше информации о продуктах на базе чипсета Intel Z790 в преддверии начала продаж 20 октября. В частности, GIGABYTE добавила на сайт большой ассортимент моделей, но главное — появилась информация о поддерживаемых процессорах, которая неожиданно раскрыла новые подробности по поводу принадлежности некоторых моделей 13-го поколения процессоров Intel Core к семейству Alder Lake предыдущего поколения. Информацию обнаружил известный Twitter* блогер @momomo_us.

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Ранее появились слухи, что для производства процессоров Core 13-го поколения будут использовать три кристалла B0, C0 и H0. Сообщалось, что якобы только B0 является действительно новым кристаллом Raptor Lake, несущим в себе 8 ядер P-Core, 16 ядер E-Core и другие улучшения, включая увеличенный до 2 МБ объём кэш-памяти 2-го уровня (L2) на каждое P-ядро. В презентации, опубликованной ресурсом Igor’s LAB, было указано, что больший L2 будет у новых процессоров i5K и более производительных, отсюда возникает подозрение, что все процессоры классом ниже имеют отношение к Alder Lake. Некоторые процессоры 13-го поколения уже отметились в сети и действительно имеют по 1,25 МБ L2 на каждое P-ядро, например, как недавно замеченный Core i3-13100.

Фрагмент списка CPU Support платы Z790 AORUS MASTER. Источник: GIGABYTE

Теперь возвращаемся к таблице GIGABYTE и видим, что производитель приводит тип кристалла (или степпинг) для каждого поддерживаемого процессора. Новые Core i3 используют кристалл H0, вероятно, тот же, что и предшественники. Ещё интереснее ситуация с новыми Core i5, модели 13400/F могут быть основаны как на новом B0, так и на C0 кристалле, который, как считается, относится к Alder Lake. И тот и другой ранее промелькнули в базах данных Geekbench и SiSoftware, вот модель с 2 МБ L2, а вот модель с 1,25 МБ L2, сообщил Twitter* блогер @9550pro, отметив их разные идентификаторы:

B0671: 2 МБ L2

B06F2: 1,25 МБ L2

Удивительно, но другие процессоры Core i5 с заблокированным множителем используют только кристалл C0, во всяком случае, по данным GIGABYTE.

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Официально не подтверждено, что часть семейства Intel Core 13-го поколения является обновлением предыдущего поколения, возможно, это не совсем так и какие-то архитектурные улучшения всё же были внесены в новое поколение. Прояснить данный вопрос сможет только производитель, ожидать этого стоит к моменту выпуска остальных моделей, возможно, к концу этого года или в начале следующего.

Источник: GIGABYTE @momomo_us в Twitter* @9550pro в Twitter* * заблокирован в РФ