Только P-ядра, эффективных E-ядер тут нет.

Похоже, младшие процессоры Intel Core i3 13-го поколения остаются 4-ядерными и 8-поточными, более того, они могут быть единственными представителями нового поколения без эффективных E-ядер. Данная информация снова подтвердилась — Core i3-13100 был замечен в базе данных CPU-Z.

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Частота процессора была зафиксирована на уровне 3,4 ГГц — это значение появляется уже не первый раз, ранее оно фигурировало в базе данных SiSoftware. Вероятно, это базовая частота процессора, если так, то она на 100 МГц выше, чем у Core i3-12100 текущего поколения, и на 100 МГц ниже, чум у Core i3-12300. Максимальная частота в CPU-Z не зафиксирована, в базе данных SiSoftware присутствовало значение 4,5 ГГц. Данных о производительности пока нет.

Как напоминает VideoCardz, в сети долгое время ходят слухи о том, что часть процессоров в новом поколении будет основана на кристаллах Alder Lake — эта информация официально не подтверждена, но основания для таких предположений есть: на каждое P-ядро новых процессоров Raptor Lake приходится по 2 МБ кэш-памяти 2-го уровня, а как видно на снимке, P-ядра в Core i3-13100 имеют лишь 1,25 МБ кэш-памяти L2 — стандартный для процессоров Alder Lake объём.

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Когда на рынке появятся новые процессоры среднего и бюджетного класса, пока неизвестно, продажи разблокированных моделей Core i9-13900K/KF, Core i7-13700K/KF, Core i5-13600K/KF и материнских плат Z790 начинаются 20 октября. Предполагается, что остальные решения вместе с платами H770 и B760 представят либо к концу этого года, либо в начале следующего, на выставке CES 2023.