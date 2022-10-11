Модель среднего уровня с поддержкой PCIe 5.0 для M.2 SSD накопителя и видеокарты.

Накануне начались продажи материнских плат AMD на базе чипсетов B650/E, на зарубежных торговых площадках появилось множество решений от разных производителей, компания GALAXY Technology тоже подготовила фирменную материнскую плату среднего сегмента — это модель B650E GAMER, сообщает ресурс EXPreview. Модель ориентирована на массового потребителя и при этом в ней есть всё необходимое для создания современного игрового ПК. Подчёркивается применение качественной и надёжной компонентной базы, а также поддержка PCIe 5.0 как для M.2 SSD накопителя, так и для видеокарты.

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GALAXY B650E GAMER выполнена преимущественно в чёрном цвете, выглядит строго и стильно, о наличии какой-либо подсветки не сообщается. В подсистеме питания используется 14 фаз DrMOS, на цепях питания, как и на основном слоте для установки M.2 SSD, присутствуют радиаторы. Четыре слота DDR5 позволяют установить до 128 ГБ оперативной памяти, поддерживаются профили AMD EXPO, также отмечается наличие сетевой карты 2.5G и беспроводного адаптера WiFi 6.

На задней панели присутствуют пять USB 3.2 Gen2, один из которых Type-C, по паре USB 3.2 Gen1 и USB 2.0, видеовыходы DisplayPort и HDMI, аудио разъёмы, а также кнопки сброса настроек и обновления UEFI.

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Цена GALAXY B650E GAMER пока не сообщается, материнская плата должна появиться в ближайшее время.