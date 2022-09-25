И некоторые другие характеристики.

В базе данных SiSoftware отметились три процессора Intel Core 13-го поколения — это модели среднего, начального и высокого класса, но с заблокированным множителем: Core i3-13100, i5-13400 и i9-13900. Информация в базе данных дополняет ранее просочившиеся характеристики и позволяет оценить предполагаемые рабочие частоты моделей.

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Пока всё говорит о том, что Core i3-13100 будет единственным процессором 13-го поколения, предлагающим только производительные P-ядра. Относительно текущего поколения Alder Lake-S конфигурация не изменилась, процессор по-прежнему 4-ядерный и 8-поточный, а вот частоты неплохо приподняли. Базовая частота модели 3,42 ГГц, максимальная 4,5 ГГц — это на 100 МГц и 200 МГц выше чем у Core i3-12100 и даже выше, чем у Core i3-12300.

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Новый Core i5-13400 существеннее отличается от своего аналога в текущем поколении за счёт наличия 4 эффективных E-ядер, фактически процессор теперь 10-ядерный и 16-поточный. Пиковая частота выросла до 4,6 ГГц, а за счёт наличия кластера эффективных ядер кэш L3 увеличился до 20 МБ. Как и флагман, Core i9-13900 имеет конфигурацию 8P+16E, относительно Core i9-12900 новинка получает в два раза больше эффективных ядер, на 500 МГц более высокую пиковую частоту и на 6 МБ больше кэш-памяти L3.