Встроенный iGPU довольно резво бегает на своих двоих CU.

Работающий в компании MSI профессиональный оверклокер под псевдонимом TOPPC рассказал о возможностях, которые появятся с новым BIOS в материнских платах компании на базе чипсетов AMD X670/E. Во-первых, пользователи смогут включать и отключать определённые наборы инструкций, сюда входят AVX, AVX2 и AVX512. Вероятно, это поможет пользователям, которые хотят принудительно задействовать тот или иной набор.

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Во-вторых, новый BIOS позволит разгонять интегрированную в процессоры Ryzen 7000 графику. Маленький iGPU всего лишь с парой вычислительных блоков CU оказался довольно резвым и позволяет даже играть в некоторые игры.





Как отмечает TOPPC, с базовых 2,2 ГГц интегрированную графику можно разогнать до 3,0 ГГц — в 3DMark Fire Strike это даёт прирост производительности около 20%. Также ресурс Wccftech отмечает информацию о появлении дополнительных температурных профилей для более тонкой настройки работы технологии PBO.

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