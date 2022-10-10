Маленький компьютер с очень большими возможностями.

Первая информация о том, что ASUS готовит компактные компьютеры на базе производительных процессоров AMD Ryzen 6000 появилась ещё в сентябре, похоже, производитель готов к выпуску новых устройств в серии ExpertCenter PN53, сообщают ресурсы Liliputing и Guru3D. Компьютеры уже появились в каталоге ASUS вместе с подробными характеристиками, размеры ExpertCenter PN53 составляют всего лишь 120×130×58 мм, вес около 900 грамм, но внутри миниатюрного корпуса скрывается невероятная производительность.

реклама

Лучшая конфигурация предлагает 8-ядерный и 16-поточный разблокированный процессор AMD Ryzen 9 6900HX с интегрированной графикой Radeon 680M, можно установить до 32 ГБ оперативной памяти DDR5-4800 двумя модулями SO-DIMM. Ещё на выбор доступен AMD Ryzen 7 6800H, который в основном отличается от флагмана заблокированным множителем и более низкими частотами, а также Ryzen 5 6600H — 6-ядерный и 12-поточный вариант с графикой Radeon 660M.

рекомендации 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр <b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b> Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Стоит отметить наличие пары слотов M.2 формата 2280 с поддержкой установки NVMe PCIe Gen4 x4 накопителей объёмом до 2 ТБ в каждый, поддержку установки 2,5-дюймового накопителя и наличие портов USB4 Type-C с поддержкой DisplayPort 1.4, один из которых, ко всему прочему, поддерживает подачу питания. В зависимости от конфигурации, потребителям будут доступны варианты с сетевой картой WiFi 6 / BT 5 или WiFi 6E / BT 5. Что ещё интересно, среди особенностей присутствует активная система охлаждения с возможностью самоочистки. Рекомендованные цены не уточняются.