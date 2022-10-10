Ранее сообщалось об обновлённой RTX 3060 Ti, тоже с более быстрой памятью.

Слухи об обновлении видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 получают продолжение, так вчера новая версия RTX 3060 Ti с памятью GDDR6X была замечена в Великобритании, на сайте одного из партнёров NVIDIA по продаже видеокарт Founders Edition. Сегодня в сети заметили ещё один намёк на возможное обновление, на специальном сайте торговой сети dt-digital из Словакии, предназначенном для продажи продуктов компании Lenovo, появился вариант RTX 3060 — тоже с GDDR6X памятью, пишет Tom’s Hardware.

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Как и вчера, неизвестно, является ли это ошибкой или новая видеокарта действительно готовится. Инсайдеры ничего не сообщали о появлении улучшенной версии RTX 3060 GDDR6X, напротив, были прогнозы о выпуске урезанной RTX 3060 на 8 ГБ GDDR6 со 128-битной шиной. С другой стороны, если у NVIDIA ещё много запасов графических процессоров Ampere, то не исключено, что на рынке то и дело могут появляться различные новые модификации и это хорошо, поскольку видеокарты RTX 40 среднего и бюджетного сегмента, вероятно, появятся ещё не скоро.

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Специалисты Tom’s Hardware напоминают, что в природе существуют варианты RTX 3060 с графическими процессорами GA104 и GA106, характеристики видеокарт одинаковы, в частности, это 12 ГБ GDDR6 памяти со 192-битной шиной и чипами 15 Гбит/с — это даёт пропускную способность (ПСП) на уровне 360 ГБ/с. Замена памяти на GDDR6X 19 Гбит/с позволила бы повысить ПСП на 27%, до 456 ГБ/с. На сайте dt-digital не уточняются характеристики памяти и сроки появления модели в продаже.