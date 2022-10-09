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Moleculo За пост начислено вознаграждение
Новый вариант RTX 3060 Ti с более быстрой памятью был замечен в Великобритании
Модель пряталась на сайте одного из авторизованных продавцов.
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Caspar Camille Rubin, Unsplash

Похоже, слухи о подготовке небольшого обновления в линейке видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 начинают подтверждаться. Стоит напомнить, что ранее инсайдеры предсказали появление новых версий моделей RTX 3060, RTX 3060 Ti и RTX 3070, о среднем варианте сегодня и пойдёт речь. Ресурс VideoCardz обнаружил занятную особенность на сайте авторизованного продавца видеокарт NVIDIA Fouders Edition в Великобритании, торговой сети Scan, добавленная в корзину RTX 3060 Ti волшебным образом превращается в версию с GDDR6X памятью. Что это, ошибка или модель действительно готовится к продаже, пока непонятно, но с учётом предыдущих слухов вполне возможен второй вариант.

Источник: Scan и VideoCardz

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В отличие от памяти, цена видеокарты в корзине остаётся неизменной, 369 фунтов стерлингов, неизвестно, сколько в итоге может стоить новая версия, но при прямой конвертации в доллары США (USD) по текущему курсу получаем около 409 USD при рекомендованной цене на базовую версию 399 USD. Неизвестны и точные характеристики, предполагается, что графический процессор останется тем же, возможно, чуть выше станет частота, если предположить, что память GDDR6X будет работать на скорости 19 Гбит/с, то при прочих неизменных характеристиках это позволит повысить общую пропускную способность примерно на 36%. Сложно сказать, как эти изменения скажутся на производительности, возможно, в играх наибольшее влияние будет ощущаться по минимальным значениям FPS.

Источник:
VideoCardz
Tom's Hardware
NVIDIA
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#nvidia #видеокарты
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