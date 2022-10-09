Не исключено, что новым SSD потребуется более эффективное охлаждения.

Компания ASRock представила линейку систем активного охлаждения для твердотельных накопителей под названием Blazing M.2 Gen5 Fan-Heatsink. Система охлаждения совместима с материнскими платами ASRock, оснащёнными PCIe 5.0 разъёмами для установки M.2 SSD, и основанными на базе чипсетов AMD X670, B650, а также Intel Z790. Гарантируется, что радиатор не будет мешать остальным компонентам. Доступно 5 различных дизайнов в серебристом и чёрном цвете.

реклама

С точки зрения конструкции радиатора, варианты не сильно отличаются, все они выполнены в виде монолитного алюминиевого блока с довольно толстыми рёбрами. В радиатор установлен небольшой вентилятор диаметром 30 мм и толщиной 10 мм, он создаёт воздушный поток 4,92 CFM. Конструкция довольно простая, но гораздо более эффективная, чем обычный плоский пассивный радиатор.

Варианты систем охлаждения. Источник: ASRock

рекомендации 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр <b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b> Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Новые M.2 SSD накопители с интерфейсом PCIe 5.0 были анонсированы рядом производителей и могут появиться в продаже в ноябре. Ожидается, что скорости последовательного чтения и записи у первых моделей достигнут уровня 10…12 ГБ/с. Как отмечает Wccftech со ссылкой на специалистов Phison, не исключено, что новым накопителям может потребоваться хорошее охлаждение для недопущения нагрева флэш-памяти выше критического значения около 75…80°C. Поэтому актуальность активных систем охлаждения M.2 SSD в ближайшее время может увеличиться.

Источник: ASRock Wccftech и ITHome