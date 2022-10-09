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ASRock представила активные системы охлаждения M.2 PCIe Gen5 SSD для плат AMD X670/B650 и Intel Z790
Не исключено, что новым SSD потребуется более эффективное охлаждения.
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Компания ASRock представила линейку систем активного охлаждения для твердотельных накопителей под названием Blazing M.2 Gen5 Fan-Heatsink. Система охлаждения совместима с материнскими платами ASRock, оснащёнными PCIe 5.0 разъёмами для установки M.2 SSD, и основанными на базе чипсетов AMD X670, B650, а также Intel Z790. Гарантируется, что радиатор не будет мешать остальным компонентам. Доступно 5 различных дизайнов в серебристом и чёрном цвете.

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С точки зрения конструкции радиатора, варианты не сильно отличаются, все они выполнены в виде монолитного алюминиевого блока с довольно толстыми рёбрами. В радиатор установлен небольшой вентилятор диаметром 30 мм и толщиной 10 мм, он создаёт воздушный поток 4,92 CFM. Конструкция довольно простая, но гораздо более эффективная, чем обычный плоский пассивный радиатор.

Варианты систем охлаждения. Источник: ASRock
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Новые M.2 SSD накопители с интерфейсом PCIe 5.0 были анонсированы рядом производителей и могут появиться в продаже в ноябре. Ожидается, что скорости последовательного чтения и записи у первых моделей достигнут уровня 10…12 ГБ/с. Как отмечает Wccftech со ссылкой на специалистов Phison, не исключено, что новым накопителям может потребоваться хорошее охлаждение для недопущения нагрева флэш-памяти выше критического значения около 75…80°C. Поэтому актуальность активных систем охлаждения M.2 SSD в ближайшее время может увеличиться.

Источник:
ASRock
Wccftech и ITHome
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#asrock #системы охлаждения
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&lt;TopUpdate&gt;
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