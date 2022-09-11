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Новые версии RTX 3060 на 8 ГБ и RTX 3060 Ti GDDR6X могут появиться в конце октября
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Недавно в сети появился слух о подготовке трёх новых видеокарт NVIDIA в серии GeForce RTX 30, как сообщалось, в скором времени появятся RTX 3070 на графическом процессоре AD102, RTX 3060 Ti с видеопамятью GDDR6X, а также урезанный вариант RTX 3060 на 8 ГБ с шиной 128 бит. Ресурс VideoCardz частично подтверждает эту информацию со ссылкой на свои источники среди партнёров-производителей видеокарт: модели RTX 3060/Ti ожидают в конце октября, возможно, это произойдёт даже после выхода первых моделей RTX 40, предполагает ресурс и пока не подтверждает информацию о подготовке RTX 3070.

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Неизвестно, изменились ли характеристики графических процессоров новых вариантов видеокарт и каковы точные характеристики подсистемы памяти. Если новая RTX 3060 Ti получит чипы со скоростью 19 Гбит/с, это позволит увеличить пропускную способность памяти примерно на 36%, с 448 ГБ/с до 608 ГБ/с. Урезанный вариант RTX 3060 должен привлечь внимание ценой, которая может быть установлена ниже отметки в 300 долларов США.

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В прошлый раз инсайдер отмечал, что эти видеокарты будут предназначены для сборщиков готовых систем, так это или нет — не уточняется. Также неизвестно, планируется ли выпустить модели глобально.

Источник:
VideoCardz
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#nvidia #видеокарты
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