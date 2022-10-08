При этом результат считается не идеальным.

Серверный процессор AMD EPYC 9654P с 96 ядрами Zen 4 и тактовой частотой до 3,7 ГГц был замечен в базе данных Geekbench, сообщает Wccftech. Как ожидается, данный процессор войдёт в состав семейства EPYC 9000 под кодовым названием Genoa и станет одной из 96-ядерных моделей — такое количество считается максимальным для данного семейства и достигается за счёт применения 8-ядерных чиплетов CCD в количестве до 12 штук. На каждое ядро приходится 1 МБ кэш памяти 2-го уровня, а на каждый CCD — 32 МБ кэш-памяти 3-го уровня. В общей совокупности 96-ядерные процессоры предложат 480 МБ кэш-памяти. По сравнению с процессорами Milan, новое семейство предлагает на 50% больше ядер и на 67% больше кэш-памяти.

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AMD EPYC 9654P разработан для односокетных серверных платформ и тестировался вместе с 768 ГБ оперативной памяти DDR5-4800 под управлением операционной системы Ubuntu 22.04.1 LTS. Процессор набрал 1467 баллов в однопоточном режиме и 77251 баллов в многопоточном режиме.

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Процессор ощутимо опережает предшественников, но несмотря на это, специалисты Wccftech предполагают, что многопоточная производительность ещё не оптимизирована. По оценкам ресурса, в однопотоке модель на 25% быстрее EPYC 7763, а в многопотоке на 2% быстрее 128-ядерной конфигурации из двух EPYC 7763.