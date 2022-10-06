Представители Intel ранее сообщали, что видеокарты Alchemist сильно зависят от этой технологии.

Видеокарты Intel Arc A7 добрались до обзоров и с 12 октября должны появиться в продаже. Производительность новинок не стала сюрпризом, опубликованные ранее тесты Intel в целом соответствуют реальной картине — модели A750 и A770 в DirectX 12 и Vulkan играх конкурируют с RTX 3060 от NVIDIA, но при работе со старыми графическими API серьёзно теряют в производительности. Есть и другой фактор, который может существенно ограничить видеокарты Intel и в компании о нём говорили — нужна поддержка Resizable BAR (ReBAR). Без наличия этой технологии видеокарта будет работать, но как показывают тесты TechPowerUp, потеряет до 25% производительности.

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В 1080p потеря производительности Intel Arc A770 без ReBAR достигает 23%, ещё на 5% производительность снизится при использовании интерфейса PCIe 3.0 и в таком режиме конкурировать модель уже будет с RTX 3050. Ограничение старого интерфейса не так сильно воздействуют на видеокарту, у неё достаточно памяти и активны все 16 линий интерфейса. В 1440p преимущество A770 увеличивается, но отключение ReBAR всё равно отбрасывает видеокарту далеко назад, до уровня Vega 64 от AMD. В 4K флагман Intel чувствует себя ещё увереннее, опережая RTX 3060 на 16% при включённом ReBAR, а без него A770 откатывается до уровня RX 6600 XT, теряя 20% производительности.

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В заключение можно отметить, что использовать Intel Arc A770 с интерфейсом PCIe 3.0 можно, потери не так значительны, подойдут процессоры Intel Core 10-го поколения и AMD Ryzen 5000G – и те, и другие не имеют поддержки PCIe 4.0. А вот отсутствие поддержки ReBAR у процессора или материнской платы окажет существенное негативное влияние.