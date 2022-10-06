Обновлены будут многие линейки, для большинства уже известны рекомендованные цены.

Компания FSP обновляет свои блоки питания новыми моделями, которые соответствуют спецификациям Intel ATX 3.0 и имеют коннекторы PCIe Gen5 12VHPWR: «Новые модернизированные блоки питания FSP разработаны специально для получения максимальной производительности от оборудования нового поколения, включая серию видеокарт NVIDIA RTX 4000 и энергоёмкие видеокарты AMD серии RX 7000», — отмечает производитель.

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Первой в соответствии с новыми стандартами будет обновлена серия HYDRO G PRO, за ней последуют и другие: HYDRO PTM PRO, HYDRO GT PRO и HYDRO PTM X PRO — мощность моделей в этих сериях будет лежать в диапазоне от 800 Вт до 1200 Вт.

В IV квартале компания готовит обновление в серии компактных блоков питания DAGGER PRO формата SFX, появятся модели мощностью 850/1000 Вт, которые будут соответствовать требованиям PCIe Gen5 и SFX12V V4.0, также будет выпущена новая серия блоков питания HYDRO Ti PRO с «титановым» сертификатом.

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Все новые блоки питания можно будет распознать по соответствующим обозначениям на упаковке: надписям PCIe 5.0 Ready, ATX 3.0 и другой информации, включая изображение 12+4-контактного разъёма питания 12VHPWR. Компания запустила специальную веб-страницу, где потребители могут познакомиться с особенностями новых стандартов и блоков питания.