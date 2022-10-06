Рамка будет продаваться в составе чистящего набора или наборов с фирменными термопастами.

Сложная конструкция тепло-распределительной крышки процессоров AMD Ryzen 7000, в шутку прозванная осьминогом, и расположение в её выемках конденсаторов немного усложняет процесс нанесения термопасты. Стоит немного переборщить и излишки термопасты окажутся на тех самых конденсаторах, а очистить их довольно сложно. Компания Noctua разработала простое и эффективное решение, которое не позволит термопасте попадать в вырезы крышки и на конденсаторы — это защитная рамка Thermal Paste Guard NA-TPG1.

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Рамка выполнена из поликарбоната и образует плотное уплотнение по краям тепло-распределителя, предотвращает скопление термопасты в вырезах. Продаваться NA-TPG1 будет в составе различных наборов: наборе для чистки с десятью фирменными салфетками NA-CW1 (NA-STPG1), а также с термопастами Noctua NT-H1 или NT-H2. Все эти наборы ожидаются в декабре. Рекомендованная цена:

NA-STPG1 – 7,90 EUR/USD

NA-TPG1 + 3,5 г NT-H1 – 9,90 EUR/USD

NA-TPG1 + 3,5 г NT-H2 – 13,90 EUR/USD