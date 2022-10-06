Несколько игровых тестов тоже есть.

Bjorn Agerbeek, Unsplash

До старта продаж первой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 40 остаётся чуть меньше недели, сначала на рынок выходит флагман RTX 4090 и только после него в ноябре ожидаются модели RTX 4080 на 16 ГБ и 12 ГБ — компания представила два варианта и отличаются они не только объёмом видеопамяти, но и характеристиками графического процессора, причём значительно. Ждать RTX 4080 ещё месяц, но похоже, что некоторые участники китайского технологического форума ChipHell уже получили доступ к новинке и активно изучают её возможности. Как сообщает ресурс Wccftech, участник форума ChipHell под псевдонимом panzerlied якобы опубликовал результаты ряда бенчмарков RTX 4080 16 ГБ.

реклама

Первым в списке идёт AIDA64 GPGPU, где видеокарта, в частности, показала результат вычислительной производительности на операциях FP32 около 53,6 Тфлопс, что на 8% выше, чем официально заявленное значение в 49 Тфлопс. Возможно, тестировался нестандартный вариант с разгоном — автор этого не уточняет.

Далее следует ряд бенчмарков 3DMark, результаты впечатляющие, специалисты Wccftech сравнили их с результатами разогнанной видеокарты RTX 3090 Ti в исполнении SUPRIM X от MSI и даже такая модель не может ничего противопоставить RTX 4080 16 ГБ — новинка быстрее на 16…29%. Ниже приводятся оценки в различных тестах 3DMark, тестовая система включала процессор AMD Ryzen 7 5800X3D:

Time Spy Extreme – 13977 (Graphics Score)

Fire Strike Ultra – 17465 (Graphics Score)

Port Royal – 17607

рекомендации 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр <b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b> Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Что касается игр, есть результаты для Red Dead Redemption 2 (RDR 2) и Shadow of the Tomb Raider (SotTR) на высоких настройках в 4K разрешении. В RDR 2 без DLSS средний FPS составил 87 кадров, с DLSS — примерно 116 кадров. В SotTR при включённом DLSS на уровне «Производительность» средний FPS в бенчмарке составил 128 кадров.