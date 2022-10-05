При определённых условиях лучшим выбором могут стать процессоры Intel Core i9/i7 12-го поколения.

Разработчики эмулятора PlayStation 3 RPCS3 обновили рейтинг рекомендованных процессоров, теперь самым лучшим выбором является AMD Ryzen 9 7950X. Новый флагман AMD занимает первое место в категории процессоров S «Производительность намного выше, чем у PlayStation 3» и не требует какой-либо дополнительной настройки — относится к группе Stock. Следом в рейтинге идут Intel Core i9-12900K и Core i7-12700K с включёнными инструкциями AVX-512. Однако расстановка сил меняется, если пользователь потратит некоторое время на дополнительные настройки, тогда процессоры Intel выходят вперёд, а AMD Ryzen 9 7950X смещается на третье место.

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RPCS3 и многие другие эмуляторы игровых консолей работают ощутимо лучше с процессорами, поддерживающими AVX-512 инструкции и в данном случае новые процессоры AMD Ryzen 7000 могут стать лучшим выбором. AMD впервые реализовала поддержку AVX-512 в архитектуре Zen 4. Компания Intel, напротив, отказалась от этих инструкций в процессорах Alder Lake, в первых ревизиях процессоров Core 12-го поколения инструкции можно было задействовать на P-ядрах при наличии специального BIOS, в новых ревизиях процессоров компания физически отключила AVX-512.

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Ранее разработчики RPCS3 сообщили, что новая версия эмулятора автоматически определяет поддержку AVX-512 в процессорах AMD Ryzen 7000.