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Инсайдер назвал предполагаемые цены материнских плат MSI B650 для платформы AMD AM5
От 190 долларов США, но придётся забыть про поддержку некоторых технологий.
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Andre Taissin, Unsplash

AMD выпустила новую платформу AM5, но её распространение может сдерживать достаточно высокая стоимость комплекта. Отчасти это связано с тем, что на рынке ещё нет бюджетных материнских плат, в продажу поступили только модели на базе флагманских чипсетов X670E и X670, но в скором времени ситуация изменится — производители уже представили платы B650E и B650. Старт продаж этих решений намечен на 10 октября, официальных сведений о ценах нет, но данные Twitter* инсайдера @g01d3nm4ng0 указывают на то, что платы B650 позволят существенно сэкономить.

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Инсайдер опубликовал предполагаемые цены B650 плат компании MSI, в свою очередь, ресурс Wccftech подтверждает, что значения близки к реальности. Самыми недорогими в списке являются варианты серии PRO, примерно 190 долларов США (USD) за модель PRO B650M-A WIFI и 210 USD за PRO B650-P WIFI. Далее по направлению в сторону увеличения цены находится MAG B650M MORTAR WIFI, ожидаемая цена 220 USD, практически одинаково могут стоить модели MAG B650 TOMAHAWK WIFI и MPG B650I EDGE WIFI (формат mini-ITX) — 240 USD. Перечисленные материнские платы не поддерживают PCIe 5.0. Поддержка PCIe 5.0 для M.2 SSD накопителей есть у двух самых продвинутых моделей серии MPG, B650 EDGE WIFI и CARBON WIFI, им инсайдер приписывает цены 290 и 330 USD соответственно.

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Основную информацию по чипсетам AMD 600-серии можно найти на специальной странице официального сайта.

Источник:
@g01d3nm4ng0 в Twitter*
Wccftech
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#msi #материнские платы
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