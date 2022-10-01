Новая архитектура показывает впечатляющие результаты.

Результат видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 появился в базе данных Geekbench задолго до старта продаж, кто-то протестировал новинку и теперь можно оценить, насколько увеличилась производительность решения относительно предшественников. Оценка видеокарты в CUDA-бенчмарке Geekbench составила 417713 баллов и это впечатляющий результат, который на 60% превышает среднюю оценку RTX 3090 Ti в 260346 баллов. Максимальная частота графического процессора RTX 4090 достигала 2,58 ГГц, а тестирование проводилось на платформе AMD с новеньким процессором Ryzen 9 7950X и 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6000. Если сравнивать RTX 4090 с базовой версией RTX 3090, то преимущество достигает 75%.

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Стоит напомнить, что графический процессор GeForce RTX 4090 предлагает 16384 CUDA-ядер — это на 52% больше, чем у RTX 3090 Ti с её 10752 CUDA. Частота в турбо режиме у новой видеокарты 2520 МГц, но пиковые частоты в играх могут достигать 2850 МГц, кроме того, NVIDIA заявляла, что в лаборатории видеокарту удалось разогнать до 3 ГГц и выше.