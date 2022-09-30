Видеокарту назвали PredatorBiFrost и выглядит она очень необычно.

Intel и её партнёры наконец-то готовы к выпуску производительных видеокарт Arc A7, накануне представители подразделения Intel Graphics озвучили цены на стандартные версии ускорителей A770, включая Limited Edition, а также A750. По производительности видеокарты должны составить конкуренцию такому решению, как NVIDIA GeForce RTX 3060, но с точки зрения затрат на каждый FPS, видеокарты Intel должны быть гораздо привлекательнее. Партнёры Intel готовят свои варианты видеокарт Arc A7, некоторые из них оснащены довольно массивными системами охлаждения, но пока многие из них выглядят стандартно – трёхвентиляторные конструкции, занимающие два или больше слотов расширения. Компания Acer тоже выпустит свою версию A770, изображение видеокарты было опубликовано на официальной странице Acer Predator Gaming в Twitter* @PredatorGaming и нужно признать, что пока это самый необычный дизайн.

реклама

Acer назвала свой вариант PredatorBiFrost, компания не уточняет особенности конструкции, но судя по изображению, система охлаждения сочетает осевой и центробежный вентиляторы. Складывается впечатление, что система охлаждения разделена на несколько секций, одна охватывает основные компоненты, такие как графический процессор, чипы памяти и VRM — в этой секции используется центробежный вентилятор. Основная секция может сообщаться с дополнительным радиатором тепловыми трубками, здесь в охлаждении участвует осевой вентилятор. Но пока всё это предположения.

Также внимание привлекает оформление кожуха, он не выглядит монолитным «кирпичом» с вентиляторами. Осевой вентилятор очень интересно интегрирован в конструкцию, он располагается в прозрачном кольце, соединяющем две части кожуха. Всё это в меру приправлено RGB подсветкой и выглядит очень необычно.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Также видно, что видеокарта оснащена парой 8-контактных разъёмов питания и занимает больше двух слотов расширения.