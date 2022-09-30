Intel врывается в средний сегмент, намереваясь предложить лучшие по соотношению цены и производительности решения.

На мероприятии Innovation 2022 стало известно, что флагманская видеокарта Arc A770 поступит в продажу 12 октября, но накануне представители подразделения Intel Graphics Том Питерсен (Tom Petersen) и Райан Шраут (Ryan Shrout) заявили, что в этот день на рынок выходит и модель A750. Эти видеокарты нацелены на средний сегмент, компания выбрала грамотную позицию и хочет предложить геймерам хорошо сбалансированные решения по цене и производительности. Питерсен процитировал высказывание Пэта Гелсингера (Pat Gelsinger) на Innovation 2022: «Это выходит из-под контроля. Цена видеокарт в сегменте, на который мы выходим, таких как RTX 3060, за последние два года увеличилась более чем в два раза». Опираясь на статистику торговых сетей, специалисты заявили, что в среднем варианты NVIDIA RTX 3060 стоят на данный момент около 418 долларов США (USD) и Intel хочет исправить эту ситуацию, «Геймеры проигрывают. Сегодня мы это исправим», — сказал Гелсингер.

реклама

Модель A770 будет стоит от 329 USD за базовый вариант на 8 ГБ и от 349 USD за вариант Limited Edition, в частности, этот вариант отличается наличием 16 ГБ видеопамяти GDDR6 и большей скоростью чипов памяти. Стоит отметить, что 329 USD — рекомендованная цена RTX 3060 на старте продаж. Модель A750 будет стоить от 289 USD. Цены впечатляют, но «панчлайном» специалистов стало заявление о 42% преимуществе A770 и 53% преимуществе A750 над RTX 3060 по соотношению производительности на доллар.

Специалисты напомнили, что лучше всего видеокарты показывают себя в современных графических API, таких как DirectX 12 и Vulkan, они нуждаются в поддержке Resizable BAR. Также не стоит забывать про аппаратную поддержку трассировки лучей и наличие блоков для ускорения матричных операций, что необходимо для эффективной работы масштабирования Intel XeSS.

Подтверждено, что на следующей неделе появятся обзоры видеокарт от прессы, по слухам, эмбарго заканчивается 5 октября.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке