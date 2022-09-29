Большой медный водоблок и алюминиевый бэкплейт.

Компания Alphacool выпустила необычное решение для организации жидкостного охлаждения твердотельных накопителей (SSD) M.2 NVMe — это плата расширения с водоблоком Core M.2 NVMe PCIe 4.0 liquid cooler. Из названия становится понятно, что комплект предназначен для SSD M.2 с интерфейсом PCIe 4.0, производитель отмечает совместимость как с односторонними накопителями, так и двусторонними, чипы флэш-памяти которых расположены с обеих сторон. В комплекте есть термопрокладки, подходящие для всех типов накопителей. Водоблок медный, с никелированным покрытием, прозрачная часть выполнена из акрила, кроме того, есть алюминиевая задняя пластина и RGB подсветка из 5 светодиодов, отверстия для подключения к контуру находятся в торцевой части и имеют резьбу G1/4".

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Как объясняет производитель, контроллеры в SSD M.2 достаточно быстро нагреваются и начинают ограничивать производительность ещё на раннем этапе, чтобы избежать перегрева. В зависимости от типа операции, скорость может снижаться через промежуток времени от нескольких до 30 секунд. Жидкостное охлаждение позволит поддерживать скорости на максимальном уровне во время длительных операций. Стоимость данного комплекта составляет практически 100 евро.