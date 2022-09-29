Похоже, эмбарго на обзоры может действительно заканчиваться на следующей неделе.

Похоже, что слухи о снятии 5 октября эмбарго на обзоры видеокарты Intel Arc A770 подтверждаются, эту дату теперь упоминает и китайский ресурс MyDrivers. Выглядит вполне правдоподобно, поскольку официально подтверждено, что глобальные продажи A770 начинаются 12 октября, если информация верна, первые обзоры появятся за неделю до запуска. Intel выбрала интересную дату для выпуска своих видеокарт, 12 октября также начинаются продажи NVIDIA GeForce RTX 4090, но в отличие от этого игрового монстра за 1599 долларов США, новинка Intel ориентирована на средний сегмент и претендует на звание лучшего выбора по соотношению цены и производительности, стоит модель 329 долларов.

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Подготовка независимых обзоров подтверждается и некоторыми техническими ресурсами, так VideoCardz обращает внимание на сообщение авторов YouTube канала Hardware Unboxed в Twitter* @HardwareUnboxed. Коллектив, хорошо известный по качественным обзорам компьютерных компонентов, уже получил в распоряжение образец Intel Arc A770 и готовит новый материал.

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Кроме того, MyDrivers сообщает, что в Китае появится эксклюзивный золотой вариант Intel Arc A750 Gold Edition. Но похоже, что кроме оформления коробки в нём ничего не поменялось, во всяком случае, задняя панель выглядит также, как и у стандартного варианта, возможно, изменения есть на фронтальной части, можно было бы заменить хромированные элементы на позолоченные.

Источник: MyDrivers VideoCardz * заблокирован в РФ