Рекомендованная цена довольно привлекательная.

На мероприятии Intel Innovation 2022 наконец-то выяснились сроки доступности флагманской видеокарты Arc A770 — она поступит в продажу 12 октября с рекомендованной ценой 329 долларов США. Как ранее стало понятно из собственных тестов Intel, конкурентом этой модели можно рассматривать такое решение как NVIDIA GeForce RTX 3060, на это намекает и равная рекомендованная цена. Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) в своём выступлении подчеркнул, что Arc A770 обеспечивает до 65% более высокую производительность при включённой трассировке лучей относительно конкурента, вот только он не уточнил, кто же всё-таки конкурент.

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Компания Intel уже огласила некоторые из основных характеристик всей линейки видеокарт ранее, флагман Arc A770 использует полноценный графический процессор ACM-G10 со всеми активными 32 блоками Xe-Cores, каждый такой блок содержит по 16 векторных и матричных движков. Общее количество шейдерных ALU во всех векторных движках 4096, а общее количество матричных движков для ускорения операций с матрицами — 512. В зависимости от исполнения видеокарта будет поставляться с 16 ГБ видеопамяти GDDR6 17,5 Гбит/с или 8 ГБ 16 Гбит/с.

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Портфель технологий новых видеокарт содержит масштабирование XeSS и первой игрой с поддержкой этой технологии становится Shadow of the Tomb Raider, обновление уже выпустили, а исходный код XeSS опубликован на GitHub, сообщает VideoCardz.