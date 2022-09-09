В линейке присутствуют четыре модели.

Intel огласила характеристики настольных дискретных видеокарт Arc Alchemist. Как и в случае с процессорами Intel Core, серия видеокарт разбита на несколько категорий: начальный класс A3, средний A5 и флагманские решения A7. Модель A380 была представлена ранее, флагманские решения A770 и A750 готовятся к выходу на рынок в ближайшее время, когда появится решение среднего класса A580, пока неизвестно.

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Укрупнённым вычислительным блоком архитектуры Xe-HPG является Xe-Core, полный графический процессор ACM-G10 содержит 32 блока Xe-Core и используется для флагманского решения A770. Для A750 и A580 используются варианты ACM-G10 с меньшим количеством активных Xe-Core, 28 и 24 соответственно. Каждый Xe-Core содержит 1 блок для ускорения трассировки лучей и 16 «матричных движков» Xe Matrix eXtensions (XMX), ускоряющих специфичные для ИИ вычисления. В частности, XMX ускорят работу фирменной технологии масштабирования Intel XeSS.

Как отмечает Intel, характеристики довольно просты, но требует дополнительного объяснения конфигурация памяти A770: видеокарта будет доступна в вариантах на 8 ГБ и 16 ГБ, причём первых будет больше. Известно, что 16 ГБ видеопамяти получит специальный вариант A770 Limited Edition от Intel. Шина памяти у старших решений 256-бит, пропускная способность 560 ГБ/с и 512 ГБ/с для A770 и A750 соответственно. Из остального можно отметить полное энергопотребление 225 Вт, доп. питание реализовано комбинацией 8 и 6-контакного разъёмов.

Точная дата начала продаж, рекомендованные цены и избранные регионы пока остаются неизвестными.

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