Лучшая модель в линейке Arc опередила оппонента в большинстве тестируемых игр с трассировкой лучей.

Только накануне обсуждалось интервью, где представители подразделения Intel Graphics Том Питерсен (Tom Petersen) и Райан Шраут (Ryan Shrout) заявили о высокой эффективности аппаратной реализации ускорения трассировки лучей на видеокартах Arc серии A, теперь появилась официальная публикация и видеоматериал на эту тему с дополнительными подробностями. Intel наконец-то переключилась на флагманскую видеокарту новой линейки A770 и сравнила её с NVIDIA GeForce RTX 3060 в трассировке лучей.

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Тестирование проводилось в разрешении 1080p и в нём участвовали 17 игр, в 12 из которых Arc A770 оказалась быстрее GeForce RTX 3060, ещё в одной-двух наблюдался паритет или очень близкий результат. В среднем преимущество видеокарты Intel оценивается в 14%.

Для GeForce RTX 3060 количество блоков RT равно 28, в случае с Intel полные спецификации не опубликованы, исходя из известной информации, видеокарта должна быть основана на графическом процессоре ACM-G10, в котором присутствуют 32 блока Xe-Cores и на каждый приходится один блок для ускорения трассировки лучей, т.е. всего RT блоков 32. Но дело не в количестве блоков, а в аппаратной реализации, об этом специалисты Intel тоже рассказали.

Каждый блок Xe Core, ко всему прочему, включает блок трассировки лучей RTU и блок сортировки потоков Thread Sorting Unit (TSU), который позволяет добиться высокой скорости при асинхронной трассировке лучей. Сам блок трассировки RTU отличается высокой производительностью и может обрабатывать за один такт 12 пересечений с плоскостью прямоугольника и одно пересечение с плоскостью треугольника. В одном из примеров Intel демонстрирует превосходство Arc A770 над GeForce RTX 3060 в специальном тесте трассировки лучей 3DMark DirectX Raytracing Feature Test, оно достигает 60%. Также специалисты снова обратили внимание на высокую производительность технологии масштабирования XeSS, которая при включённой трассировке лучей позволила увеличить производительность до двух раз и более в режиме Performance.

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