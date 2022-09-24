Скорости оперативной памяти переходят на новый уровень.

Скорость оперативной памяти DDR5 постепенно возрастает и в продаже уже начинают замечать комплекты со скоростью выше 7000 МТ/с. Похоже, что первый такой комплект был замечен на американской торговой площадке Newegg, сообщает VideoCardz. Это комплект DDR5-7200 от компании TeamGroup, он входит в продвинутую серию T-Force Delta RGB и судя по маркировке FF3D532G7200HC34ADC01 модули должны иметь довольно низкие задержки CL34. Что интересно, на сайте TeamGroup такой комплект ещё не появился.

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Что касается цены, двойной комплект общим объёмом 32 ГБ оценивается в 350 долларов США, как отмечает ресурс, около года назад за эти деньги можно было рассчитывать только на покупку комплекта DDR5-4800. Вероятно, скоростные комплекты готовятся к релизу новых процессоров и платформ от компаний AMD и Intel, с такими скоростными характеристиками преимущество систем на базе DDR5 будет уже очень ощутимым, по сравнению с системами, использующими DDR4.

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Также ресурс высказывает предположение, что эти модули могут быть основаны на новых микросхемах памяти Hynix A-die, они разгоняются гораздо лучше M-die и могут легко преодолевать скорости 7000 МТ/с.