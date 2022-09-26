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Предполагаемые цены процессоров Intel Core 13-го поколения заметили в сети
Несколько моделей промелькнули на торговой площадке в Великобритании.
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В сети промелькнули возможные цены на процессоры Intel Core 13-го поколения, они были замечены на сайте торговой площадки Amazon в Великобритании и быстро исчезли, однако блогеры и профильные ресурсы успели их сохранить. Как сообщает VideoCardz, вполне вероятно, что указанные цены могут быть просто заглушками, но раз уж они появились, то было бы интересно сделать предварительное сравнение с текущими ценами на процессоры 12-го поколения.

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Итак, согласно просочившемуся списку флагманская 24-ядерная (8P+16E) и 32-поточная модель без встроенной графики Core i9-13900KF оценивается в 750 фунтов стерлингов (GBP). На момент написания это примерно равно 795 долларам США (USD). Рекомендованная стоимость лучшего процессора 12-го поколения Core i9-12900KS составляет 739 USD, а выпущенного на старте флагманского варианта Core i9-12900K — 589 USD. Но лучшие модели Alder Lake-S предлагали конфигурацию ядер 8P+8E, в новом поколении такое могут предложить модели Core i7 и в представленном списке стоят они 516…547 GBP (545…578 USD) в зависимости от наличия графики — цена, как и конфигурация, сравнима с Core i9 текущего поколения.

Предполагаемые цены на процессоры Core 13-го поколения в Amazon UK. Источник: @momomo_us в Twitter*

Также в списке присутствовал Core i5-13600KF с ценой около 350 GBP (370 USD), новинка среднего класса тоже существенно отличается от предшественника и по общему количеству ядер/потоков может конкурировать с Core i7 12-го поколения 14 ядер (6P+8E) против 12 ядер (8P+4E). РРЦ Core i7-12700KF составляет 384 USD.

Таким образом, если опубликованные цены реальные, получается, что одинаковые или близкие по конфигурации ядер процессоры Core 13-го и 12-го поколения могут иметь примерно одинаковую цену. При этом новинки должны быть быстрее за счёт более высоких частот и других оптимизаций, например, улучшающих взаимодействие двух кластеров ядер. Новый флагман задаёт новый уровень производительности, имеет больше ядер, более высокие частоты и ожидаемо может стоить дороже.

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По слухам, презентация процессоров Intel Raptor Lake-S состоится завтра на мероприятии Innovation 2022.

Источник:
VideoCardz
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#intel #процессоры
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