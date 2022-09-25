Консоль должна была стать дешевле, но цены всё равно выросли.

Sony недавно выпустила на рынок новую ревизию PlayStation 5 под кодовым обозначением CFI-1202A для версии с дисководом и CFI-1202B для версии без него. Это второе обновление с момента выхода консоли, в прошлом году на рынке появились ревизии CFI-1100 с оптимизированной системой охлаждения, которая стала эффективнее, потеряв в весе до 300 грамм. На этот раз в версии CFI-1200 изменений оказалось ещё больше, они подробно рассматривались ранее, в частности система охлаждения снова уменьшилась, а энергопотребление консоли снизилось. Последнее освежило в памяти слух, что Sony якобы планировала перевести чип PlayStation 5 на новый техпроцесс — это подтверждается автором блога Angstronomics.

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По представленной информации, в новой ревизии PlayStation 5 чип перенесли с 7-нм техпроцесса TSMC N7 на 6-нм N6. За счёт совместимости правил проектирования чипов для этих технологий перенос на более совершенный техпроцесс требует минимальной доработки, объясняется в публикации. Кодовое название обновлённого чипа якобы получило приставку Plus и теперь называется Oberon Plus.

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Обновление до N6 выглядит довольно значимым, плотность транзисторов возросла примерно на 19%, что позволило уменьшить размер кристалла на 15%, что подкрепляется сравнительным фото. По мнению автора, теперь с каждой кремниевой пластины можно получать на 20% больше чипов, а учитывая другие изменения в конструкции, каждая консоль должна стать примерно на 12% дешевле, однако цены на консоль всё равно недавно подняли.