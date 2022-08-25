В блоге PlayStation появилось сообщение президента и главного исполнительного директора Sony Interactive Entertainment (SIE) Джима Райана (Jim Ryan) о повышении стоимости игровых консолей PlayStation 5. Цены повышаются как на стандартный вариант с дисководом Blue-Ray, так и на тот, что опирается только на «цифровые» версии игр — Digital Edition. В частности, данный шаг обосновывается влиянием на бизнес компании высоких темпов глобальной инфляции и неблагоприятными валютными тенденциями. Европа, Ближний Восток и Африка (EMEA), Азиатско-Тихоокеанский регион (APAC), Латинская Америка (LATAM), а также Канада — в ближайшее время цены в этих регионах повысятся. Ниже указаны новые значения для базового издания и Digital Edition соответственно:
- Европа: 549,99 / 449,99 евро
- Великобритания: 479,99 / 389,99 фунтов стерлингов
- Япония (вступает в силу с 15 сентября): 60478 / 49478 иен (включая налоги)
- Китай: 4299 / 3499 юаней
- Австралия: 799,95 / 649,95 австралийских долларов
- Мексика: 14999 / 12 499 мексиканских песо
- Канада: 649,99 / 519,99 канадских долларов
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Также отмечается, что цены могут вырасти и на некоторых других рынках в странах Европы, Ближнего Востока и Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки, не перечисленных выше.
В Европе, например, цены увеличились на 10%. А вот в США цены остаются прежними, что тоже подтверждается официальным объявлением. Это можно связывать как с тем, что США является регионом, где может наиболее остро ощущаться противостояние с Microsoft Xbox, так и с тем, что доллар укрепился по отношению к евро.
Главным приоритетом Sony по-прежнему остаётся улучшение поставок PS5.