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Sony увеличивает стоимость PlayStation 5 на некоторых рынках из-за глобальной экономической ситуации
В Европе цены вырастут на 10%.
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В блоге PlayStation появилось сообщение президента и главного исполнительного директора Sony Interactive Entertainment (SIE) Джима Райана (Jim Ryan) о повышении стоимости игровых консолей PlayStation 5. Цены повышаются как на стандартный вариант с дисководом Blue-Ray, так и на тот, что опирается только на «цифровые» версии игр — Digital Edition. В частности, данный шаг обосновывается влиянием на бизнес компании высоких темпов глобальной инфляции и неблагоприятными валютными тенденциями. Европа, Ближний Восток и Африка (EMEA), Азиатско-Тихоокеанский регион (APAC), Латинская Америка (LATAM), а также Канада — в ближайшее время цены в этих регионах повысятся. Ниже указаны новые значения для базового издания и Digital Edition соответственно:

  • Европа: 549,99 / 449,99 евро
  • Великобритания: 479,99 / 389,99 фунтов стерлингов
  • Япония (вступает в силу с 15 сентября): 60478 / 49478 иен (включая налоги)
  • Китай: 4299 / 3499 юаней
  • Австралия: 799,95 / 649,95 австралийских долларов
  • Мексика: 14999 / 12 499 мексиканских песо
  • Канада: 649,99 / 519,99 канадских долларов

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Также отмечается, что цены могут вырасти и на некоторых других рынках в странах Европы, Ближнего Востока и Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки, не перечисленных выше.

В Европе, например, цены увеличились на 10%. А вот в США цены остаются прежними, что тоже подтверждается официальным объявлением. Это можно связывать как с тем, что США является регионом, где может наиболее остро ощущаться противостояние с Microsoft Xbox, так и с тем, что доллар укрепился по отношению к евро.

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Главным приоритетом Sony по-прежнему остаётся улучшение поставок PS5.

Источник:
Sony
The Verge
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#sony #playstation 5
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