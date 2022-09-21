Меньше предшественника, но транзисторов гораздо больше.

После презентации нового поколения видеокарт NVIDIA на базе архитектуры Ada Lovelace ещё множество технических деталей остаются неизвестными, информация будет появляться постепенно вместе с релизом решений от сторонних производителей, появлением документации и профессиональных обзоров. Как сообщает VideoCardz, в каталоге компании PNY появилась новая профессиональная видеокарта RTX 6000 Ada Generation и в списке спецификаций есть неизвестные параметры, такие как площадь графического процессора (GPU).

Графические процессоры Ada Lovelace и Ampere для игровых видеокарт. Данные: VideoCardz

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Самый большой GPU новой серии с предполагаемым кодовым обозначением AD102 занимает 608,4 мм2, количество транзисторов 76,3 млрд. Плотность транзисторов 125,5 млн на квадратный миллиметр и, как отмечает ресурс, плотность в 2,78 раз выше, чем у GPU GA102 на базе архитектуры Ampere. Стоит напомнить, что новые GPU изготавливаются TSMC по оптимизированному 4-нм техпроцессу 4N, а GPU поколения Ampere изготавливаются Samsung по 8-нм технологии 8N.