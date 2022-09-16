Они объединяют архитектуры Zen 4 и RDNA3, ожидаются в следующем году.

Как передаёт Wccftech, AMD уже тестирует в лабораториях первые процессоры Ryzen семейства Phoenix с интегрированным блоком для ускорения искусственного интеллекта. Такой информацией поделился в своём Twitter* технический журналист, аналитик, основатель и редактор ресурса WikiChip Дэвид Шор (David Schor). Специалист ссылается на заявление Виктора Пенга (Victor Peng), который ныне является президентом группы адаптивных и встраиваемых вычислений AMD, а ранее занимал пост генерального директора компании Xilinx, приобретённой AMD в 2020 году. Где было озвучено данное заявление, не уточняется.



Источник: Саид Мошкелани (Saeid Moshkelani), доклад PC Performance and GrowthИсточник: AMD Financial Analyst Day 2022 (PDF)

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Phoenix Point — это официальное название семейства процессоров, о которых идёт речь. Наличие в них специализированного блока для ускорения ИИ задач было подтверждено на мероприятии AMD Financial Analyst Day 2022. Данный блок называется AI Engine (AIE) и использует технологии, разработанные Xilinx.

Процессоры Phoenix Point ожидаются в следующем году и, если информация о тестировании верна, это может подтверждать догадки об анонсе или презентации на выставке CES 2023. Семейство ориентировано на тонкие и лёгкие мобильные платформы, объединяет архитектуры Zen 4 для ядер процессора и RDNA 3 для интегрированной графики, поддерживает LPDDR5 оперативную память и интерфейс PCIe 5. Также стоит отметить, что Phoenix Point будут получать кодовое обозначение уже по новой схеме.

VideoCardz Склейка пары слайдов с вольным переводом. Источник: AMD Community

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Похоже, процессоры Phoenix Point также станут первым продуктом AMD, оснащённым AIE. Intel тоже разрабатывает специализированные решения для ускорения ИИ, как ожидается, первую итерацию представят с настольными и мобильными процессорами Raptor Lake. Для настольных платформ такие решения будут выполнены в виде M.2 плат расширения, в Meteor Lake блок интегрируют в сам процессор.

Источник: David Schor @david_schor в Twitter* Wccftech * заблокирован в РФ