Как передаёт Wccftech, AMD уже тестирует в лабораториях первые процессоры Ryzen семейства Phoenix с интегрированным блоком для ускорения искусственного интеллекта. Такой информацией поделился в своём Twitter* технический журналист, аналитик, основатель и редактор ресурса WikiChip Дэвид Шор (David Schor). Специалист ссылается на заявление Виктора Пенга (Victor Peng), который ныне является президентом группы адаптивных и встраиваемых вычислений AMD, а ранее занимал пост генерального директора компании Xilinx, приобретённой AMD в 2020 году. Где было озвучено данное заявление, не уточняется.
Источник: AMD Financial Analyst Day 2022 (PDF)
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Phoenix Point — это официальное название семейства процессоров, о которых идёт речь. Наличие в них специализированного блока для ускорения ИИ задач было подтверждено на мероприятии AMD Financial Analyst Day 2022. Данный блок называется AI Engine (AIE) и использует технологии, разработанные Xilinx.
Процессоры Phoenix Point ожидаются в следующем году и, если информация о тестировании верна, это может подтверждать догадки об анонсе или презентации на выставке CES 2023. Семейство ориентировано на тонкие и лёгкие мобильные платформы, объединяет архитектуры Zen 4 для ядер процессора и RDNA 3 для интегрированной графики, поддерживает LPDDR5 оперативную память и интерфейс PCIe 5. Также стоит отметить, что Phoenix Point будут получать кодовое обозначение уже по новой схеме.
Похоже, процессоры Phoenix Point также станут первым продуктом AMD, оснащённым AIE. Intel тоже разрабатывает специализированные решения для ускорения ИИ, как ожидается, первую итерацию представят с настольными и мобильными процессорами Raptor Lake. Для настольных платформ такие решения будут выполнены в виде M.2 плат расширения, в Meteor Lake блок интегрируют в сам процессор.
- Источник:
- David Schor @david_schor в Twitter*
- Wccftech
- * заблокирован в РФ