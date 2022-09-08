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Загадочный тизер с лучами NVIDIA ProjectBeyond может намекать на скорый анонс GeForce RTX 40
GTC 2022 на данный момент единственное известное мероприятие, на котором может быть анонсирована новая серия продуктов.
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В этом году от NVIDIA ожидают новых видеокарт GeForce RTX 40 серии, но до сих пор точно неизвестно, когда их представят. Генеральный директор компании Дженсен Хуанг (Jensen Huang) во время обсуждения финансовых результатов второго квартала подтвердил, что подготовка к запуску нового поколения идёт и намекнул, что подробностей стоит ожидать на предстоящей конференции GTC 2022 в сентябре, но только намекнул. Явно не утверждалось, что на мероприятии покажут новые видеокарты, но возрастающее количество слухов и утечек говорит о том, что всё-таки стоит ожидать анонс. Теперь NVIDIA запускает в социальных сетях кампанию #ProjectBeyond, сообщает VideoCardz.

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Первый тизер появился во всех аккаунтах NVIDIAGeForce в Twitter* и других социальных платформах, изменились баннеры и логотипы на стриминговых и видеосервисах — кампания глобальная. Сам тизер не содержит каких-либо намёков на конкретные продукты, показана короткая анимация с лучами, собственно Дженсен Хуанг и говорил, что расскажет «о новых возможностях RTX». До выступления генерального директора NVIDIA на GTC 2022 остаётся 12 дней и вполне возможно, что за это время компания опубликует другие тизеры, как это обычно бывает, более явные намёки могут появиться за несколько дней перед мероприятием.


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Информация инсайдеров о подготавливаемых видеокартах продолжает изменяться, первоначальные слухи о выпуске в этом году RTX 4090, RTX 4080 и RTX 4070, вероятно, уже потеряли актуальность. Теперь есть предположения, что компания может представить несколько версий флагманских моделей, сдвинув сроки запуска из-за избытка графических процессоров и видеокарт текущего поколения. Остаётся ждать GTC 2022, пока это единственное известное мероприятие, на котором может быть анонсирована новая серия продуктов, оно пройдёт в период с 19 по 22 сентября.

Источник:
@NVIDIAGeForce в Twitter*
NVIDIA GeForce Latinoamérica, YouTube
VideoCardz
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#nvidia #видеокарты
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wwr222
12:49
Речь, к примеру, шла о 10400/11400 и 12400 на условной 3060. Не спрыгивай с темы. Я жду доказательств...
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wwr222
12:48
Вот тебе хамство: идиота кусок, ты хоть знаешь, как надо процессоры сравнивать? Это вряд ли. Метать перед тобой бисер нет смысла.
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Bella_Lugosi
12:41
Пару EPYC и литру водки. Зачем ? А хрен знает зачем. Миллионеры не задаются подобными вопросами.
Какой процессор я бы купил, если бы был миллионером – 5 CPU для продвинутых геймеров и оверклокеров
Bella_Lugosi
12:38
Вопрос лишь в одном - сколько денег это будет стоить. Остальное вообще не интересно.
Тесты предполагаемой RTX 4080 показывают прирост fps в Cyberpunk 2077 и Quake II более чем в 2 раза
Sheshenbek
12:38
Зачем мне покупать когда у меня бесплатно активированный windows. Тебе просто сейчас очень больно, то что я шарю в компьютерной технике, за 5 секунд платное сделаю бесплатно. А ты сейчас сидишь там, и...
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VictoR_VK
12:36
КУпи и докажи), что не слабо. Только без фотошопа
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Sheshenbek
12:34
Да я могу прямо сейчас 4 штук этих windows купить, но я же не такой лох как ты, чтобы меня барыга поимел.
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VictoR_VK
12:33
ДА это ты лох, не смог 200р поднять.
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Sheshenbek
12:33
Да это ты просто лох, на тебе барыги 200 руб с воздуха подняли, если тебе по кайфу чтобы тебя имели на ровном месте, то это твои проблемы. Я за пару кликов активировал через программу и у меня лицензи...
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