GTC 2022 на данный момент единственное известное мероприятие, на котором может быть анонсирована новая серия продуктов.

В этом году от NVIDIA ожидают новых видеокарт GeForce RTX 40 серии, но до сих пор точно неизвестно, когда их представят. Генеральный директор компании Дженсен Хуанг (Jensen Huang) во время обсуждения финансовых результатов второго квартала подтвердил, что подготовка к запуску нового поколения идёт и намекнул, что подробностей стоит ожидать на предстоящей конференции GTC 2022 в сентябре, но только намекнул. Явно не утверждалось, что на мероприятии покажут новые видеокарты, но возрастающее количество слухов и утечек говорит о том, что всё-таки стоит ожидать анонс. Теперь NVIDIA запускает в социальных сетях кампанию #ProjectBeyond, сообщает VideoCardz.

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Первый тизер появился во всех аккаунтах NVIDIAGeForce в Twitter* и других социальных платформах, изменились баннеры и логотипы на стриминговых и видеосервисах — кампания глобальная. Сам тизер не содержит каких-либо намёков на конкретные продукты, показана короткая анимация с лучами, собственно Дженсен Хуанг и говорил, что расскажет «о новых возможностях RTX». До выступления генерального директора NVIDIA на GTC 2022 остаётся 12 дней и вполне возможно, что за это время компания опубликует другие тизеры, как это обычно бывает, более явные намёки могут появиться за несколько дней перед мероприятием.





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Информация инсайдеров о подготавливаемых видеокартах продолжает изменяться, первоначальные слухи о выпуске в этом году RTX 4090, RTX 4080 и RTX 4070, вероятно, уже потеряли актуальность. Теперь есть предположения, что компания может представить несколько версий флагманских моделей, сдвинув сроки запуска из-за избытка графических процессоров и видеокарт текущего поколения. Остаётся ждать GTC 2022, пока это единственное известное мероприятие, на котором может быть анонсирована новая серия продуктов, оно пройдёт в период с 19 по 22 сентября.