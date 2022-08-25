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Глава NVIDIA намекнул, что расскажет о новых видеокартах RTX на конференции GTC
А новый год мы встретим уже с новой игровой архитектурой.
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Сообщество с нетерпением ожидает от NVIDIA новостей по поводу нового поколения игровых видеокарт GeForce RTX 40, но пока по сети гуляют лишь различные слухи о производительности и конфигурациях будущих моделей. Когда же ожидать первых официальных новостей? Во время обсуждения финансовых результатов за второй квартал 2023 года генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) намекнул, что компания готовится к выпуску продуктов следующего поколения, а информации о них стоит ожидать на следующей конференции GTC, которая пройдёт с 19 по 22 сентября, основной доклад генерального директора запланирован на второй день конференции.

«В игровой индустрии наши партнёры и вся экосистема реагируют на резкое замедление потребительского спроса и корректируют запасы. Тем не менее, фундамент игровой индустрии прочен. Мы преодолеем это в течение следующих нескольких месяцев и встретим следующий год с нашей новой архитектурой. Я с нетерпением жду возможности рассказать вам об этом на GTC в следующем месяце.

Я с интересом жду конференции GTC в следующем месяце, на которой мы расскажем о новых возможностях RTX, заново открывающих 3D-графику и игры». генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг, стенограмма переговоров Seeking Alpha

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Как отмечает Wccftech, это определённо не будет событием, сопровождающимся запуском линейки новых видеокарт, скорее стоит ожидать анонс и обзор возможностей новой графической архитектуры, хотя и об этом явно не говорится. Ресурс PCMag напоминает, что игровые видеокарты GeForce RTX 30 компания представила 1 сентября, а RTX 20 — 18 августа, сейчас же только ожидается, что какая-то информация о новой линейке появится на GTC в конце сентября. Объяснение этого также присутствует в цитате, компания ожидает стабилизации между спросом и предложением, прежде чем выпускать продукты следующего поколения.

Источник:
Wccftech
PCMag
Seeking Alpha
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#nvidia #видеокарты
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