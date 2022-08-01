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Конференция NVIDIA GTC 2022 пройдёт с 19 по 22 сентября
Ждать ли анонса новых видеокарт?
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Сообщество с нетерпением ждёт от NVIDIA официальной информации о графических ускорителях следующего поколения, по слухам, первые видеокарты GeForce RTX 40 должны появиться в этом году, самое раннее осенью. Поэтому справедливо ожидать на ближайших мероприятиях анонса или по крайней мере какого-нибудь тизера будущих профессиональных и игровых решений. Первым таким ближайшим мероприятием может стать конференция по компьютерной графике SIGGRAPH 2022, которая пройдёт с 8 по 11 августа. Теперь появилась информация об ещё одном крупном событии в сентябре, сообщает ITHome.

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Речь идёт об онлайн-конференции GTC 2022, на официальном сайте NVIDIA появилась дата открытия мероприятия — 19 сентября. На второй день запланировано выступление генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга (Jensen Huang). Если верить слухам об осеннем запуске новых видеокарт, то на GTC 2022 компания уж точно должна раскрыть информацию о новинках и новых технологиях, возможно, это будут профессиональные решения, поскольку GTC сосредоточена на таких направлениях, как ИИ, компьютерная графика, наука, бизнес, так основная тематика доклада Дженсена Хуанга: «Стратегия ИИ для руководителей бизнеса».

Источник:
NVIDIA
ITHome
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