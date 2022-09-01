Представители компании опровергли негативные слухи.

Представители Intel Том Питерсен (Tom Petersen) и Райан Шраут (Ryan Shrout) в интервью PCGamer не только намекнули на высокую производительность игровых дискретных видеокарт Arc серии A в трассировке лучей, но и развеяли ряд негативных слухов о будущем направления дискретной графики. Запуск дискретных игровых видеокарт Intel затягивается и одной из причин являются проблемы с программным обеспечением. Этого можно было ожидать, ведь задача перед Intel стоит крайне сложная, компания пытается вывести на рынок серии разного класса, предложить аналоги технологий конкурентов и при этом соревноваться, если не в топовом сегменте, то по крайней мере в среднем. Зачастую внимание акцентируется только на недостатках новых видеокарт, дошло даже до того, что появились слухи об отмене разработки дискретной графики, на это у Intel есть ответ: «Мы не собираемся никуда уходить из бизнеса дискретной графики».



Источник: План развития семейства графических процессоров на базе архитектуры Xe-HPG.Источник: Intel Corporation , Intel Architecture Day 2021 Presentation ( PDF )

реклама

Кроме того, оказывается, что большая часть команды, занимающейся разработкой чипов, уже работает над следующим поколением видеокарт Arc серии B под названием Battlemage, небольшая часть команды и вовсе работает над видеокартами 3-го поколения Arc серии C под названием Celestial. Но что касается программного обеспечения, здесь основные усилия брошены на доработку Alchemist. Intel твёрдо намерена продолжать развитие бизнес направления дискретной графики и с каждым поколением планирует наращивать производительность, постепенно продвигаясь к топовому сегменту. Возможно, видеокарты Arc серии B появятся в период с 2023 по 2024 год, видеокарты Celestial ожидаются после 2024 года.