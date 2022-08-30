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AMD Ryzen 5 7600X в многопотоке Geekbench обогнал Ryzen 5 5600X и догнал Intel Core i5-12600K
От Core i5-13600K новинка AMD отстаёт, но этот новый i5 уже 14-ядерный и вряд ли может рассматриваться как конкурент.
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В презентации процессоров AMD Ryzen 7000 компания использовала различные приложения и бенчмарки для сравнения производительности новинок с предшественниками и конкурентами. В числе таких бенчмарков был и Geekbench, что примечательно, до презентации процессоры AMD Ryzen 7000 в нём не появлялись, а вот после — пожалуйста. Только что в базе данных зафиксировали три результата 6-ядерного и 12-поточного Ryzen 5 7600X, наилучший: 2174 балла в однопотоке и 11369 баллов в многопотоке. Максимальная частота процессора составила 5400 МГц.

Источник: Geekbench

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Теперь можно перейти к сравнению результатов, известный в Twitter* блогер @karukaze5719 уже успел оценить разницу между 6-ядерной новинкой AMD на базе архитектуры Zen 4, аналогом текущего поколения Ryzen 5 5600X на базе архитектуры Zen 3 и конкурентом Intel в лице Core i5-12600K. Стоит напомнить, что последний является 10-ядерным и 16-поточным, сочетая 6 производительных P-ядер и 4-эффективных E-ядра. В этом сравнении AMD выигрывает по однопоточной производительности, опережая Intel примерно на 16,5%. В многопотоке результат незначительно хуже чем у Core i5-12600K, на 1,5%.

Источник: @harukaze5719 в Twitter*

Но как известно осенью Intel планирует представить новые процессоры Core 13-го поколения Raptor Lake-S, ожидается много изменений, среди которых увеличенное количество ядер и более высокие частоты. В Geekbench уже отметились такие модели, как Core i9-13900K, Core i7-13700K, а также Core i5-13600K, который в новом поколении предлагает 14-ядер и 20-потоков с максимальной частотой более 5 ГГц — неравный соперник для Ryzen 5 7600X, но почему бы не сравнить.

Источник: Geekbench
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Недавно Core i5-13600K отметился в Geekbench результатом 2012 баллов в однопотоке и 16054 балла в многопотоке. В однопотоке Intel уступил, однако это мог быть инженерный или квалификационный образец, тестирующийся на неподготовленной платформе. В многопотоке Core i5-13600K быстрее на 41%, но ядер то у него при этом в 2,3 раза больше. Вероятно, конкурентом Ryzen 5 7600X в новом поколении будет Core i5-13400, ему приписывают конфигурацию 6P+4E и, если частоты значительно не увеличатся, эта модель должна выступать примерно на уровне Core i5-12600K, а может и хуже из-за заблокированного множителя, меньшего TDP, а также более низких базовых частот, присущих non-K моделям.

Источник:
Geekbench
@BenchLeaks в Twitter*
@harukaze5719 в Twitter*
* заблокирован в РФ
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#amd #тесты не тесты #amd ryzen 7000
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Автор годно пишет ;) Надеюсь что эта информация в новости - чистая правда ;) Спасибо. Пиши побольше!
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AMD Ryzen 5 7600X в многопотоке Geekbench обогнал Ryzen 5 5600X и догнал Intel Core i5-12600K
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