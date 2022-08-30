Комплекты модулей ожидаются в сентябре, как и новая платформа AMD.

Как и следовало ожидать, вскорости после презентации процессоров AMD Ryzen 7000 производители оперативной памяти стали сообщать о выпуске новых модулей и комплектов DDR5 с поддержкой технологии разгона AMD EXPO (EXtended Profiles for Overclocking). Компания G.SKILL подготовила комплекты модулей в сериях оперативной памяти: Trident Z5 Neo, Trident Z5 Neo RGB и Flare X5.

реклама

Серия оперативной памяти Trident ориентирована на разгон, модули оснащаются фирменными радиаторами с матовым чёрным порошковым покрытием, матовыми алюминиевыми вставками и тонкими блестящими полосами. Такая цветовая гамма сочетается с большинством материнских плат. Модули Trident Z5 Neo не имеют подсветки, сверху они декорируются пластиковой панелью с покрытием, имитирующим рояльный лак, а у варианта Trident Z5 Neo RGB эта панель подсвечивается.

Модули Flare X5 отличаются радиаторами с небольшой высотой 33 мм, что позволяет использовать их в компактных сборках или сборках с большими процессорными кулерами, которые несовместимы с высокими модулями памяти.

Обе серии включают комплекты модулей DDR5-5600 и DDR5-6000 с разными таймингами и частично перекрывают друг друга по спецификациям. В зависимости от скорости и таймингов доступны комплекты 2×16 ГБ и/или 2×32 ГБ. Вся основная информация наглядно представлена в таблице.

Комплекты памяти станут доступны в сентябре вместе с новыми процессорами AMD Ryzen 7000 и материнскими платами платформы AMD AM5. Что интересно, упоминание разгона сопровождается сноской о потере гарантии на продукты AMD при их эксплуатации вне стандартных спецификаций, настроек памяти это тоже касается.

рекомендации 3060 Ti за 40 тр в Регарде 3070 за 40 тр MSI в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр 12700KF за копейки в Ситилинке 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке