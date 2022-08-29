В прошлый раз уменьшение веса сопровождалось изменениями в системе охлаждения.

Новая ревизия игровой консоли PlayStation 5 с кодовым обозначением CFI-1200 была замечена ещё в мае этого года на сайте одного из регуляторов Японии. Каких-либо точных сведений об изменениях в новой ревизии не было, но теперь начинают появляться подробности — вес новых консолей снова уменьшился. Испанский ресурс Vandal передаёт со ссылкой на информацию в Twitter* @Renka_schedule, что продажи новой ревизии игровой консоли в Японии начинаются 15 сентября, а это совпадает с официально озвученной ранее датой повышения цен в этом регионе. В сообщении говорится об уменьшении веса на 300 грамм и изменениях в креплениях, но машинный перевод не позволял точно понять, говорит ли автор о новой ревизии или напоминает изменения предыдущей. Однако впоследствии снижение веса подтвердил австралийский ресурс Press Start.

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В публикации Press Start говорится, что новые версии PlayStation 5 уже появились в Австралии: базовый вариант с дисководом получил кодовое обозначение CFI-1202A и весит 3,9 кг, вариант Digital Edition имеет обозначение CFI-1202B и вес 3,4 кг. По сравнению с предыдущей ревизией, игровые консоли «похудели» на 300 и 200 грамм соответственно. В списке ниже можно проследить, как менялся вес дисковой и цифровой версии консоли с момента выхода:

Первый вариант PS5: 4,5 кг и 3,9 кг

Ревизия 2021 года: 4,2 кг и 3,6 кг

Ревизия 2022 года: 3,9 кг и 3,4 кг

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Предыдущее уменьшение веса консоли было связано с изменением конструкции системы охлаждения. Это было довольно резонансное изменение, поскольку сначала считалось, что это негативно скажется на охлаждении. Однако несколько подробных исследований показали, что система охлаждения даже стала лучше, например, обзоры можно посмотреть на YouTube каналах Hardware Busters и Gamers Nexus. Что инженеры подготовили в новой ревизии — пока неизвестно.

Источник: @Renka_schedule в Twitter* Press Start Vandal * заблокирован в РФ