Изменения должны коснуться модулей связи, возможно, и других компонентов.

Sony планирует выпустить новую версию PlayStation 5, указывающий на это сертификат обнаружен на сайте Министерства внутренних дел и связи Японии, очевидно, что обновление коснётся модулей беспроводной связи, сообщает ресурс VGC. Новая версия зарегистрирована под номером CFI-1200, это уже не первое обновление консоли, изначально в продажу поступили модели с номером, соответствующим маске CFI-10xx, позже появились новые версии CFI-11xx. Тогда появление новинок вызвало большой резонанс из-за изменений в системе охлаждения, но с виду более компактная конструкция оказалась не менее эффективной, даже наоборот.

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Неизвестно, какие ещё изменения могут появиться в новой версии PlayStation 5, со ссылкой на ряд заявлений финансового директора Sony ресурс напоминает о планах компании по оптимизации производства, конструкции и поиску дополнительных поставщиков для борьбы с глобальной нехваткой компонентов. Также ранее в сети циркулировали слухи о переносе чипа консоли на более совершенный 6-нм техпроцесс TSMC, доступный для обновления с 7-нм технологии без внесения существенных изменений в дизайн.