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Бета-версия Firefox 105 стала лучше работать на Linux и Windows при нехватке оперативной памяти
Браузер лучше расходует ресурсы и стал стабильнее.
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Веб-браузер Mozilla Firefox продолжает улучшаться, получая новые инструменты, становясь быстрее и эффективнее. В новом стабильном выпуске на этой неделе Firefox 104 стал экономнее относиться к заряду батареи за счёт ограничений производительности интерфейса, теперь в браузере готовят оптимизации работы с памятью, они появятся уже в следующей мажорной версии, отмечает ComputerBase со ссылкой на примечания к выпуску Firefox 105 Beta.

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Оптимизации ожидаются в сборках для операционных систем Linux и Windows. В Linux браузер должен сознательнее распоряжаться оперативной памятью, теперь меньше вероятность, что он исчерпает доступные ресурсы. Кроме этого, в целом ожидается улучшение согласованности в работе браузера и всей остальной системы, особенно в сценариях, когда оперативной памяти не хватает. В Windows браузер Firefox станет устойчивее к кратковременным нехваткам памяти, даже при сбое отдельных вкладок. Финальный релиз Firefox 105 запланирован на 20 сентября 2022 года.

Источник:
ComputerBase
Mozilla
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#mozilla #mozilla firefox #веб-браузер
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