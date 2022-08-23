Браузер получил энергоэффективное обновление, исправления безопасности и ошибок, а также другие изменения.

Mozilla подготовила новое обновление для Firefox, сегодня браузер обновится до версии 104, получив ряд крайне интересных изменений для повышения энергоэффективности. Во-первых, разработчики «научили» браузер ограничивать потребности графического интерфейса в фоновом режиме, когда браузер свёрнут. Очевидно, это позволяет снизить нагрузку на систему, а значит и сэкономить заряд батареи мобильных устройств. Во-вторых, встроенный в инструменты разработчика профилировщик теперь позволяет анализировать энергопотребление сайтов — на данный момент инструмент доступен не во всех сборках, только на Windows 11 и macOS для устройств Apple на базе чипов M1.

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В числе других изменений: расширился список сайтов, где доступны субтитры в режиме просмотра видео «картинка в картинке», появились средства редактирования PDF документов. Также были исправлены некоторые ошибки, недочёты, внедрены исправления безопасности, подробнее с которыми можно ознакомиться в примечаниях к выпуску. Стоит отметить, что до версии 104 обновляется и Firefox для Android, а в долгосрочном канале обслуживания появились новые версии Firefox 102.2 ESR и Firefox 91.13 ESR.