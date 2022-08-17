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В процессорах Intel Raptor Lake-S может появиться экстремальный режим с ещё более высокой мощностью
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Судя по многочисленной информации, процессоры Intel семейства Raptor Lake-S предложат куда большие рабочие частоты, чем Alder Lake-S. В сети уже отметился Core i9-13900K, максимальные частоты которого достигали 5,8 ГГц для 1-2 P-ядер и 5,5 ГГц для всех P-ядер. Как известно, пиковое повышение частот возможно за счёт работы различных технологий, например, Thermal Velocity Boost (TVB), которая работает с оглядкой на температуру процессора.

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С выходом в семействе Alder Lake-S отборных вариантов Core i9-12900KS в сети появилось упоминание технологии под аббревиатурой ETVB, точная расшифровка неизвестна, есть варианты Enhanced TVB и Efficient TVB. Ещё в июне ресурс HardwareLuxx обсуждал изменения, замеченные в некоторых бета-версиях BIOS с поддержкой Raptor Lake-S. Якобы верхний температурный лимит работы ETVB был расширен до 100°C. Неизвестно, финальные ли это настройки, но появилась очередная информация о подготовке более агрессивных режимов работы для будущих процессоров.

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Ресурс PROHARDVER! сообщает, что в процессорах Raptor Lake-S будет предусмотрен ещё один уровень энергопотребления для экстремальной производительности, судя по всему, можно ожидать, что к уже привычными показателям PL1 и PL2 прибавится ещё один. О чём-то таком уже говорилось ранее, когда в сети появились тесты образца Core i9-13900K в Cinebench R23 со снятыми лимитами, может быть, под этим и подразумевался режим экстремальной производительности. Авторы ресурса со ссылкой на информацию от производителей материнских плат утверждают, что в таком режиме максимальное энергопотребление достигает 350 Вт и это позволяет повысить производительность примерно на 15%, что согласуется с результатами теста. Отмечается, что новые материнские платы 700 серии разрабатываются с соответствующим запасом прочности.

Источник:
PROHARDVER!
HardwareLuxx
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