Официально компания дату запуска не называла.

На этой неделе появились слухи о смещении даты выхода новых продуктов для платформы AMD AM5 c 15 на 27 сентября. Официально ни одна из этих дат не подтверждена, но 15 сентября уже несколько раз упоминалось в тех или иных слухах, в том числе, где сообщалось о презентации новинок 29 августа, а вот эта дата была подтверждена накануне. Что интересно, на 27 сентября приходится мероприятие Intel InnovatiON 2022, на котором могут представить новые процессоры Core 13-го поколения. Можно было бы подумать, что AMD хочет надавить на конкурента, но похоже, что предполагаемый перенос может быть связан с желанием доработать платформу, а может быть преследуются обе эти цели. Так или иначе, сегодня появилось ещё одно подтверждение сдвига запуска новых продуктов.

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Как сообщает ресурс Wccftech, редактор и технический журналист китайского ресурса ChipHell, известный на форуме под псевдонимом nApoleon, рассказал о продлении сроков действия соглашения о неразглашении, это уже действительно можно расценивать как подтверждение смещения графика: «NDA уже было подписано, но мне пришлось подписать его заново, потому что мне сказали продлить его...», — сообщил специалист.

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Как отмечает источник, задержку связывают с необходимостью доработки BIOS. О каких-либо проблемах не сообщается, так что это может быть просто дополнительная «полировка» — конкуренция ожидается сильной, поэтому дополнительные оптимизации и проверки не помешают, тем более, что это первая платформа AMD с поддержкой DDR5 и PCIe Gen5, также в новом поколении существенно повысили частоты, ожидаются и новые технологии для разгона памяти.