Похоже, это рекорд для данного процессора.

Вскорости после выхода процессоров Intel Alder Lake-S энтузиасты обнаружили, что они очень неплохо разгоняются по шине. Таким образом, производительность моделей с заблокированным множителем можно было ощутимо увеличить, правда для этого требовалась материнская плата с внешним тактовым генератором. Такие платы обычно построены на базе чипсета Z690, относятся к флагманскому сегменту и стоят довольно дорого. С точки зрения распределения затрат на компоненты сочетание заблокированного процессора и дорогой Z690 платы было неразумным. Однако были и исключения — более доступные платы на базе чипсета B660.

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Со временем материнских плат B660 с внешним тактовым генератором стало больше, например, компания ASRock представила в Китае модель B660M PG Riptide и отчиталась о разгоне процессора Core i5-12400 по шине до 120 МГц, об этом сообщалось ещё в начале июля. Однако тогда производитель не уточнил, какой в итоге была частота ядер процессора, опубликовав лишь результаты сравнительного тестирования. Интрига затянулась, но теперь стали известны новые результаты — B660M PG Riptide позволила рекордно разогнать неразгоняемый процессор Core i5-12400 практически до 5,5 ГГц, сообщает Wccftech и ITHome. Если точнее, рекордная частота ядер процессора составила 5479,48 МГц.

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На этот раз не уточняется частоты шины, если предположить, что использовался максимальный для Core i5-12400 множитель 44, то это значение должно было соответствовать 124…125 МГц.