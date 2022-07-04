А производительность увеличилась до 18,5%.

Ассортимент материнских плат для разгона процессоров Intel Alder Lake-S с заблокированным множителем расширяется, если после запуска линейки такими возможностями обладали лишь некоторые из флагманов Z690 и один вариант B660, все с поддержкой DDR5, то теперь появляются решения с поддержкой DDR4, которые должны быть дешевле. Одним из них является ASRock B660M PG Riptide, представленная в прошлом месяце, но, к сожалению, не во всех регионах. В Китае плата доступна и местное подразделение ASRock сегодня продемонстрировало её возможности с процессором Intel Core i5-12400, сообщает ITHome.

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Материал можно найти на официальной странице ASRock в Weibo, специалистам удалось повысить частоту базового генератора BCLK до 120 МГц. Данные по напряжениям и частотам не уточняются, но есть результаты испытаний в бенчмарках. В Cinebench R23 на базовой частоте Core i5-12400 набрал 1727 и 12268 баллов в одноядерном и многоядерном сценарии соответственно, после разгона эти результаты увеличились до 1875 и 14537 баллов.

Если множители остались прежними, то максимальная частота процессора в турбо-режиме должна была увеличиться с 4,40 ГГц до 5,28 ГГц, но похоже, множитель был меньше, поскольку при сравнении с результатами в различных базах данных видно, что Core i5-12600K с пиковой частотой 4,9 ГГц набирает выше 1900 баллов. В любом случае, прирост очень неплох, особенно 18,5% в многопоточной нагрузке, что позволяет сильнее отдалиться от 6-ядерного конкурента AMD Ryzen 5600X и приблизиться уже к 8-ядерным моделям.

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В ASRock B660M PG Riptide используется подсистема питания со схемой 14+1, технологию разгона за счёт наличия внешнего тактового генератора производитель назвал B+ Turbo, оценивается плата в 1099 CNY или примерно 165 USD по текущему курсу.