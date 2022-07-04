Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Официальный тест ASRock B660M PG Riptide демонстрирует разгон BCLK i5-12400 до 120 МГц
А производительность увеличилась до 18,5%.
анонсы и реклама
6 видов RTX 3050 от 30 тр - смотри
3070 Ti за 70 тр Gigabyte Vision
RTX 3080 дешевле 80 тр - делай заказ
Вдвое снижена цена RX 6600 в Ситилинке
RTX <b>3090 за 100 с началом</b> - это обвал
3050 Gigabyte Aorus дешевле 40 тр
<b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 70 тр</b>
Источник: ASRock

Ассортимент материнских плат для разгона процессоров Intel Alder Lake-S с заблокированным множителем расширяется, если после запуска линейки такими возможностями обладали лишь некоторые из флагманов Z690 и один вариант B660, все с поддержкой DDR5, то теперь появляются решения с поддержкой DDR4, которые должны быть дешевле. Одним из них является ASRock B660M PG Riptide, представленная в прошлом месяце, но, к сожалению, не во всех регионах. В Китае плата доступна и местное подразделение ASRock сегодня продемонстрировало её возможности с процессором Intel Core i5-12400, сообщает ITHome.

реклама

Материал можно найти на официальной странице ASRock в Weibo, специалистам удалось повысить частоту базового генератора BCLK до 120 МГц. Данные по напряжениям и частотам не уточняются, но есть результаты испытаний в бенчмарках. В Cinebench R23 на базовой частоте Core i5-12400 набрал 1727 и 12268 баллов в одноядерном и многоядерном сценарии соответственно, после разгона эти результаты увеличились до 1875 и 14537 баллов.

Источник: ASRock в Weibo и базы данных ComputerBase / CGI Director

Если множители остались прежними, то максимальная частота процессора в турбо-режиме должна была увеличиться с 4,40 ГГц до 5,28 ГГц, но похоже, множитель был меньше, поскольку при сравнении с результатами в различных базах данных видно, что Core i5-12600K с пиковой частотой 4,9 ГГц набирает выше 1900 баллов. В любом случае, прирост очень неплох, особенно 18,5% в многопоточной нагрузке, что позволяет сильнее отдалиться от 6-ядерного конкурента AMD Ryzen 5600X и приблизиться уже к 8-ядерным моделям.

анонсы и реклама
Вдвое подешевела 6700XT в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
RTX 3070 за 60 с началом в Ситилинке
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 60 тр
RTX 3080 уже дешевле 80 тр - делай заказ
RX 6600 Gigabyte за 30 тр c началом
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
<b>3080 Gigabyte Gaming дешевле 80тр</b>
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
RTX 3060 <b>Ti дешевле 50 тр</b>
Gigabyte 3080 Ti за 100 тр в Ситилинке
6800XT за 70 тр в Регарде
-25% на RTX 3070 = дешевле 70тр
3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри
6700XT дешевле 50 тр - пора брать
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 90тр</b>
Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри

В ASRock B660M PG Riptide используется подсистема питания со схемой 14+1, технологию разгона за счёт наличия внешнего тактового генератора производитель назвал B+ Turbo, оценивается плата в 1099 CNY или примерно 165 USD по текущему курсу.

Источник:
ASRock в Weibo
ITHome
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#intel #asrock #разгон #intel alder lake-s
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Тестировщик Тим Шиссер оценил свежий Ryzen 6800H и сравнил его с Core i7-12700H и Ryzen 5800H
Intel начала поставки ASIC Blockscale для майнинга биткоина
Материнские платы Intel Z790 могут анонсировать уже в июле или августе
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнинг Эфира в РФ перестал приносить доходы – возврат инвестиций в видеокарты потребует до 900 дней
9
Глава NASA - Китай скоро займёт Луну и объявит её своей суверенной территорией
108
Наиболее достоверная информация о флагманах Intel Core i9-13900K и AMD Ryzen 9 7950X – DDR5 и 5.8ГГц
19
После снижения цен на видеокарты, RX 6750XT стала лучшим выбором среди красных
2
Свежие данные о сроках анонса и характеристиках трёх видеокарт NVIDIA семейства GeForce RTX 40
40
В новом фильме Хищник 5: Добыча на пришельца будут охотиться индейцы
33
iPhone 14 Pro Max с объемом памяти 1 ТБ получит рекордную стоимость
6
Крупный российский оптовик Merlion начал поставлять на рынок ASIC-системы для майнинга Биткоина
25
Охладитель снижает температуру твердотельного накопителя M.2 более чем на 50 процентов
7
Курс на Aliexpress взлетел 2 июля до 62 руб при биржевом 54 руб
15
AMD Ryzen 7 5700 выходит без iGPU Radeon Vega
13
Тестировщик Тим Шиссер оценил свежий Ryzen 6800H и сравнил его с Core i7-12700H и Ryzen 5800H
4
Intel начала поставки ASIC Blockscale для майнинга биткоина
3
AMD готовит более доступные процессоры в исполнении Socket AM4 с памятью 3D V-Cache
21
Покупка видеокарты в РФ стала реальностью – цены падают, а майнеры оставили рынок геймерам
10
Выход видеокарт RTX 4090 и RTX 4080 может быть отложен до 2023 года
45
В Кремле считают видеоигры инструментом «мягкой силы» и видят необходимость в развитии отечественной отрасли
53
3 июля курс Aliexpress вырос до 62 рублей 32 копеек
18
Энтузиаст показал, как мог бы выглядеть ремейк Fallout New Vegas на Unreal Engine 5
23
Цены на видеокарты в магазинах РФ возвращаются к рекомендованным на фоне падения доходов майнеров
28

Популярные статьи

Проблема отвальных чипов Hynix на видеокартах RTX 3060Ti - смотрим на примере столичного СЦ
147
Топ 5 видеокарт с Aliexpress по моему мнению
39
10 самых популярных процессорных кулеров в июле 2022 года
42
Пять слабых кулеров против Intel Core i9-12900K
80
Топ-6 игровых ноутбуков средней ценовой категории
15
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 7
22
Делаем Mesh для Node 202
12
В России проблему утилизации бытовых отходов доверят обычным мухам
29
Binary Domain: краткий обзор довольно нетривиальной игры
9
Как я посмотрел сериал Оби-Ван Кеноби, и почему считаю его худшим в истории Звёздных войн
3

Сейчас обсуждают

Schokn-Itrch
18:49
Вот именно. Полно примеров "или так, или никак". В РБ есть государственный оператор связи Белтелеком. Добрый лось, который якобы заботится о незащищенных группах населения. И впрямь, предлагаются тар...
Билайн хочет передать персональные данные абонентов Альфа-банку и продуктовым магазинам
V.L.A.D.L.E.N
18:44
Кирпичи пытается высрать.
В новом фильме Хищник 5: Добыча на пришельца будут охотиться индейцы
V.L.A.D.L.E.N
18:43
Не, блин, трейлер выглядит тупо.
В новом фильме Хищник 5: Добыча на пришельца будут охотиться индейцы
Иван Шемчук
18:41
Не та же, 3070 как бы быстрее
Проблема отвальных чипов Hynix на видеокартах RTX 3060Ti - смотрим на примере столичного СЦ
ReXaN
18:37
Свой печатный станок есть у каждой страны! Экономику учи!
Профессор Гарвардского университета назвал рубль самой сильной валютой в мире
V.L.A.D.L.E.N
18:36
Время - деньги: оптимизируем действия при работе за компьютером
rrrrex
18:31
Проходили уже, мейзу 18 тоже в компактном корпусе на 800 снапе, так под нагрузкой тупо вырубается
Xiaomi 12S – Snapdragon 8+ Gen1 в компактном корпусе по цене от $600
Андрей Грищенко
18:29
Дерьма кусман, зафлудивший всю ленту однотипными статейками
Цены на видеокарты в РФ продолжают снижаться на фоне падения интереса к майнингу Эфира
A_K_
18:26
А сколько шума то было на пустом месте.
Пропавшие с 260 млн бюджетных денег разработчики игры "Смута" вышли на связь и опровергли обвинения
Sheshenbek
18:26
До меня леха пришол, и он в шоке от игры от графики и тд.крайсис играет. Говорит графа бомба... Ахаха а у меня даже видеокарты нет. Даже боюсь ему сказать что такое Fps. Пхаха И сколько таких людей??
Цены на видеокарты в РФ продолжают снижаться на фоне падения интереса к майнингу Эфира
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем