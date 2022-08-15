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AMD может отложить запуск Ryzen 7000, чтобы сделать это в день презентации Intel Raptor Lake
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Выход новых материнских плат для платформы AMD AM5 был запланирован на 15 сентября, что было подтверждено в промо-видео компании MSI, которое теперь удалено. Ожидалось, что в этот же день состоится и запуск линейки процессоров Ryzen 7000 (Raphael), но планы компании могли измениться. AMD рассматривает возможность переноса даты запуска на 27 сентября, сообщает MyDrivers. Эту информацию также подтверждает ресурс Wccftech, ссылаясь на собственные источники, к слову, редактор Wccftech Хассан Муджтаба (Hassan Mujtaba) упоминал возможность переноса днями ранее в своём Twitter* @hms1193.

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Что интересно, 27 сентября компания Intel проводит мероприятие InnovatiON 2022, предполагается, что на нём могут быть представлены настольные процессоры Intel Core 13-го поколения Raptor Lake-S перед началом их продаж в октябре. Таким образом складывается впечатление, что предполагаемая задержка не связана с какими-либо проблемами, а является желанием подколоть конкурента. Официально ни та, ни другая компания пока не сообщили точные даты будущих анонсов и презентаций, так что стоит воспринимать эту информацию с долей скептицизма.

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С точки зрения удобства и полноты восприятия информации хотелось бы, чтобы презентации прошли в разные дни. Так можно внимательнее ознакомиться с особенностями новых платформ, сформировать первоначальное представление и подробнее изучить детали.

Источник:
MyDrivers
Wccftech
@hms1193 в Twitter*
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#amd #процессоры
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