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Intel запланировала крупное мероприятие Innovation 2022 на конец сентября
Может быть, состоится анонс процессоров Raptor Lake-S 13-го поколения.
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Intel запланировала на 27 и 28 сентября крупное мероприятие Intel Innovation, его основными темами станут ИИ, клиентские, облачные и ускоренные вычисления, интернет вещей и сети 5G, а также вопросы безопасности, сообщает VideoCardz.

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Опубликованная программа мероприятия не содержит явных намёков на намерения представить новое поколение потребительских процессоров Raptor Lake, но не исключено, что будет сделан анонс или, по крайней мере, показана очередная техническая демонстрация. Анонс семейства процессоров Alder Lake 12-го поколения в прошлом году состоялся как раз таки на мероприятии Intel Innovation 2021 в октябре, к тому же в программу сентябрьского мероприятия входят ключевые доклады генерального директора Пэта Гелсингера (Pat Gelsinger) и технического директора Грега Лавендера (Greg Lavender).

Источник:
Intel
VideoCardz
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#intel #raptor lake-s
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