Вероятно, это также подтверждает, что запуск процессоров AMD Ryzen 7000 запланирован на этой день.

Официально подтверждено, что процессоры AMD Ryzen 7000 вместе с платформой AMD AM5 будут выпущены в этом квартале, однако точные даты в компании не назвали. По ряду предположений, на 15 сентября запланирован полноценный запуск новых продуктов и похоже, что это действительно так. Во всяком случае, 15 сентября указывается в свежих промо-материалах компании MSI как дата выпуска первых материнских плат на базе набора системной логики X670/E. На данный момент MSI представила квартет материнских плат для платформы AMD AM5: MEG X670E GOOLIKE, MEG X670E ACE, MPG X670E CARBON WIFI и PRO X670-P WIFI.

MyDrivers MEG X670E GOOLIKE и MEG X670E ACE. Источник: MSI

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На вчерашнем мероприятии компания подробнее рассказала о подготавливаемых моделях и раскрыла спецификации лучшей материнской платы в линейке MEG X670E GOOLIKE. Модель предложит мощное питание процессора со схемой фаз 24+2 и силовыми модулями 105А. Следующий флагманский вариант MEG X670E ACE предлагает питание 22+2 90А, следом идёт MPG X670E CARBON со схемой 18+2 90А и затем вариант PRO X670-P WIFI — сбалансированный рабочий вариант со схемой питания 14+2 80А. Последняя упомянутая модель, в отличие от других, не предлагает PCIe 5.0 для установки видеокарт и плат расширения, но поддерживает SSD M.2 с интерфейсом PCIe 5.0x4.

Источник: MSI GAMING, Bilibili MyDrivers @momomo_us, Twitter* * заблокирован в РФ