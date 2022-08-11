Технология будет доступна для потребительских и профессиональных моделей.

Производительные видеокарты Intel Arc серии A продвигаются к релизу, судя по результатам нового игрового тестирования, Arc A750 конкурирует с NVIDIA GeForce RTX 3060 в современных играх на базе графических API DirectX 12 и Vulkan, но до уровня супер-флагманов конкурента видеокарте ещё далеко. Возможно, если несколько таких видеокарт Arc объединить в тандем, то они смогли бы противостоять флагманским решениям AMD и NVIDIA. Похоже, что в компании работают над такой возможностью и хотят возродить технологию Multi-GPU для совместной работы нескольких видеокарт.

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Журналист ресурса TweakTown Роб Сквайрс (Rob Squires) сообщил, что получил подтверждение от представителя Intel о работе над поддержкой Multi-GPU для видеокарт Arc, реализовано это будет через открытый набор инструментов oneAPI. Технология практически готова и внедряется для потребительских видеокарт даже быстрее, чем для профессиональных. Предполагается, что в потребительском сегменте Multi-GPU от Intel может быть нацелен на повышение производительности в играх, хотя на данный момент явного подтверждения этого нет и в целом информации не так много.

Отмечается, что технология Intel была готова для демонстрации, но провести её не удалось из-за отсутствия подходящих компьютеров — компания привезла с собой только системы NUC, а они не позволяли установить вторую видеокарту.

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Идея объединения нескольких видеокарт для игр в потребительском сегменте уже довольно давно потеряла актуальность, многие игры не получали нужных оптимизаций для одновременной загрузки нескольких графических процессоров — это довольно трудоёмкий процесс, а владельцев таких систем не так много. Может быть, у Intel есть простое решение.